Экономика Из-за слухов о блокировании карточек украинцы начали массово забирать деньги из банков

2024-02-16 19:31

Деже не вступивший в силу новый закон о мобилизации, в частности его положение о блокировании счетов уклонистов, серьезно пошатнуло банковскую систему страны. В январе украинцы сняли со счетов 27 млрд грн. Это рекордное снятие сбережений после введения в Украине военного положения 24 февраля 2022 года.

Как говорится в отчете Нацбанка, в январе 2024 года общий объем депозитов населения в банковской системе сократился на 2,5% — на 27,4 млрд грн, после чего на счетах осталось 1,05 трлн грн.

Последний раз депозитный портфель физлиц уменьшался в мае 2023 года, и тогда он сократился менее чем на один миллиард (987 млн грн). А сейчас почти в 28 раз больше.

Не сопоставимо нынешние снятие и с началом большой войны, когда в феврале 2022 года люди забрали из банков 8,9 млрд грн, а в мае-2022 — 4,6 млрд грн. Это в сумме 13,5 млрд грн за два месяца, и двое меньше оттока в одном январе-2024.

За последние 7 месяцев сокращений депозитов населения не фиксировалось, а совокупно за 2023 года банковские вложения граждан выросли на 16,4% (до 1,08 трлн грн).

В январе 2024 года люди забирали со счетов как гривну, так и инвалюту:

• гривневые вклады — сократились на 2,6% (на 18,8 млрд грн), до 692,2 млрд грн;

• валютные вклады — уменьшились на 2,1% (на $200 млн), до $9,47 млрд.