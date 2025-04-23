Жизнь В Украине появилась новая мошенническая схема кражи конфиденциальных данных граждан

2025-04-23 16:41

Под видом Ощадбанка злоумышленники массово рассылают фейковые электронные письма с требованием подтвердить личность. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что сообщения приходят с адреса ledger@wallet.thebeautybarnepal. com, и злоумышленники требуют подтвердить личность и угрожают блокировкой счета. Чтобы избежать этого, пользователям предлагают перейти по мошеннической ссылке.

Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов пояснил, что команда банка не отправляет подобных сообщений, о чем свидетельствует адрес, с которого приходят мошеннические сообщения.

"Цель злоумышленников - завладеть вашими конфиденциальными данными с целью их дальнейшего использования в преступных целях", - подчеркнули в ЦПД.