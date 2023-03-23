ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном Мелитополе партизаны подорвали еще одного коллаборанта

2023-03-23 14:29

Сегодня, 23 марта, во временно оккупированном Мелитополе на улице Крупской раздался взрыв - пытались подорвать так называемого "замначальника отдела участковых местного УВД". Об этом в ТГ-каналах сообщили cледком эрефии и так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" коллаборант Рогов.

Сообщается, что на пути следования "сотрудника полиции" на работу было заложено самодельное взрывное устройство: взрывчатку привели в действие, когда "полицейский" приблизился к ней.

Предатель получил тяжелые ранения, его госпитализировали с минно-взрывной травмой ноги.

Напомним, мэр города Иван Федоров сообщил, что после утреннего взрыва в пока еще оккупированном Мелитополе "орки не на шутку засуетились".