ВОЙНА В Украине Чем переход на летнее время может быть опасен для организма и как минимизировать риски

2023-03-27 15:39

В минувший уикенд Украина перешла на летнее время, в ночь на воскресенье мы перевели стрелки на час вперед.

Медики и ученые уверены, что переход на летнее время может быть опасен для человеческого организма. По словам специалистов, экономия, которую приносит постоянный перевод стрелок, не сравниться с бедами, подстерегающими организм людей.

Медики считают, что стабильный биоритм является крайне важным для человека. А вот колебания биоритмов благоприятно влияют на развитие злокачественных опухолей в организме. Кроме того, перевод на летнее время приводит к нарушению концентрации эпифиза, что может повлечь за собой импотенцию.

В период, когда люди встают на час раньше обычного, врачи фиксировали увеличение инфарктов и серьезных проблем со здоровьем, а также с давлением. Переход на летнее время также ничего хорошего людям не сулит, уверены врачи.

Также перевод часов дважды в год приводит к изменению ритма жизни. Многие жители Украины замечают, что переход на другое время вызывает у них трудности в адаптации к новому режиму и провоцирует плохое самочувствие.

По словам врачей, больше всего достанется тем, у кого есть симптомы вегето-сосудистой дистонии (как говорит врач, это каждая вторая женщина и часть мужчин). Также обострение заметят те, у кого гастрит, язвенная болезнь, больная печень. Ощутимо отразится переход на зимнее время и на людях, страдающих депрессией.

Напомним, что в Украине уже не первый год идут споры о том, нужно ли переводить стрелки часов на час вперед или назад, однако дальше дискуссий дело не продвигается.

 

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