ВОЙНА В Украине В Украине отменили переход на «летнее» время: когда часы переведут последний раз

2024-07-16 19:15

Украинцы больше не будут переводить часы на «летнее» и «зимнее» время. Рада приняла законопроект об исчислении времени в Украине во втором чтении.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

«Парламент принял законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. ЗА в целом – 261», – написал он.

Нардеп уточнил, что этом году украинцы в последнее воскресенье октября ( 27 числа) еще переведут стрелки часов на «зимнее» время и дальше перевода на «летнее» время с 2025 года не будет.