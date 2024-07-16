ВОЙНА В Украине В Украине отменили переход на «летнее» время: когда часы переведут последний раз

2024-07-16 19:15

 

Украинцы больше не будут переводить часы на «летнее» и «зимнее» время. Рада приняла законопроект об исчислении времени в Украине во втором чтении.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

«Парламент принял законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. ЗА в целом – 261», – написал он.

Нардеп уточнил, что этом году украинцы в последнее воскресенье октября ( 27 числа) еще переведут стрелки часов на «зимнее» время и дальше перевода на «летнее» время с 2025 года не будет.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мобилизация в Украине: что делать людям, которых Резерв+ направляет в ТЦК

2024-07-16 16:05

СМИ Помощь НАТО позволяет Украине воевать, сдерживать врага, но не позволяет победить, - Foreign Policy

2024-07-16 15:37

Власти Германии впервые заговорили о передаче Украине многоцелевых истребителей

2024-07-16 12:27

Покушение на руководителя Rheinmetall: Германия в ответ должна поставить Украине Taurus – BILD

2024-07-15 17:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцев за границей, которые не обновили данные до 16 июля, также будут штрафовать, - Минобороны

2024-07-16 22:15

В Минобороны рассказали, кого будут задерживать полицейские с 17 июля

2024-07-16 20:04

В Украине отменили переход на «летнее» время: когда часы переведут последний раз

2024-07-16 19:15

ISW проанализировал украинские и роССийские требования мирного плана

2024-07-16 17:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцев за границей, которые не обновили данные до 16 июля, также будут штрафовать, - Минобороны 2024-07-16 22:15
В Минобороны рассказали, кого будут задерживать полицейские с 17 июля 2024-07-16 20:04
В Украине отменили переход на «летнее» время: когда часы переведут последний раз 2024-07-16 19:15
ISW проанализировал украинские и роССийские требования мирного плана 2024-07-16 17:37