ВОЙНА В Украине НАТО готовит план перевода украинской армии на современное вооружение Альянса

2022-06-17 13:31

Министры обороны НАТО  объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжёлые вооружения и дальнобойную артиллерию, - сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг .

Он подчеркнул, что военная помощь будет включать тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Кроме того, Столтенберг подтвердил приглашение Зеленского на саммит НАТО в Мадриде.

«Через две недели союзники встретятся для проведения исторического саммита трансформации в Мадриде и будут принимать решения, чтобы поддерживать НАТО сильным в более опасном мире. Сегодня у нас была отличная дискуссия о подготовке к нему, включая необходимость мощной поддержки для Украины — как краткосрочной, так и на более отдаленную перспективу. Я с нетерпением надеюсь поздравить президента Зеленского, который обратится к лидерам НАТО во время нашего саммита в Мадриде», – сказал Столтенберг.

 

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Европейцы поддерживают немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС 2022-06-17 12:33
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