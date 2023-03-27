ВОЙНА В Украине Ракетный удар врага по Славянску: число жертв и пострадавших возросло

2023-03-27 14:31

В результате ракетного удара российских агрессоров по городу Славянск в Донецкой области погибли два человека и еще 29 получили ранения. Об этом сообщил глава местной ОВА Павел Кириленко в Facebook.

По данным Донецкой областной прокуратуры, взрывной волной и осколками ракет С-300 повреждены шесть частных домовладений, три многоэтажных дома и 15 автомобилей.

Сейчас на месте работают спасатели и полицейские. Разбор завалов продолжается.

По факту обстрела осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст.438 УК Украины).

"Еще один день, начавшийся с терроризма рф. Страна-агрессор обстреляла наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. На месте работают все службы. Предоставляется помощь. Продолжается разбор завалов", – написал украинский лидерВладимир Зеленский в Telegram .

Зеленский обнародовал видео последствий обстрела. На кадрах видны поврежденные жилые дома и горящие легковые автомобили.

"Враг должен знать: Украина не простит издевательств над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", – заверил президент.