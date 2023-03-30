Политика фото Рейтинг премьер-министра Японии после его визита в Киев и Бучу заметно вырос

2023-03-30 10:27

Рейтинг премьер-министра Японии Фумио Кишиды после его визита в Киев вырос на 5%. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский в Facebook.

"Итоги визита премьер-министра Кишиды в Киев одобрительно оценили 71% японцев, а его рейтинг вырос на 5%", - написал дипломат.

Корсунский рассказал, что Украину поддерживают жители Японии даже в отдаленных от Токио регионах.

В частности, в небольшом городе Одате префектуры Акита учащиеся местной школы засеяли поле подсолнечником, из которого сделали масло, продали его, а средства передали посольству на нужды украинцев.

Напомним, 21 марта глава правительства Японии посетил Украину. Премьер-министр начал свой визит с посещения Бучи, а также посетил Стену памяти в Киеве, возле Михайловского собора, почтил воинов, погибших за Украину.