ВОЙНА В Украине Власти Японии выделили Украине новый пакет гуманитарной помощи на 470 млн долларов

2023-03-31 15:37

Уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Японії.

"Японія у співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи країни "Великої сімки", продовжить підтримувати та бути поряд з народом України, який зіткнувся з труднощами внаслідок вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні МЗС Японії.

В рамках нового пакету гуманітарної допомоги Японія придбає обладнання, необхідне для розмінування та розчищення завалів, а також відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії розглядає можливість відправки Україні транспортних засобів та будівельної техніки як гуманітарну допомогу. Також японський прем'єр-міністр Фуміо Кішида заявив, що Токіо виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю Україною озброєння.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда минулого тижня відвідав Україну, та повідомив, що Японія планує надати Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі $5,5 млрд.

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