Политика После масштабного финансового скандала премьер-министр Японии уходит в отставку

2024-08-14 14:31

Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что уходит в отставку в сентябре и не будет участвовать в переизбрании лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщает Kyodo News.

"Как первый шаг, чтобы убедить общественность в том, что ЛДП изменилась, я решил не участвовать в гонке", - заявил Кишида на пресс-конференции.

Он отметил, что депутаты ЛДП "должны работать как одно целое" под руководством нового лидера, чтобы восстановить доверие общественности к политике и решить разные проблемы, среди которых реализация мер по сдерживанию снижения рождаемости в стареющем обществе и укреплению обороноспособности.

Поддержка Кишиды снижается уже несколько месяцев подряд после масштабного скандала с партийными сберегательными фондами, продолжающейся инфляцией и падения иены. Правительство премьера и центральный банк стремились восстановить спокойствие на финансовых рынках после того, как в этом месяце произошло крупнейшее за последние три десятилетия падение акций.