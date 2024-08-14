Политика После масштабного финансового скандала премьер-министр Японии уходит в отставку

2024-08-14 14:31

Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что уходит в отставку в сентябре и не будет участвовать в переизбрании лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщает Kyodo News.

"Как первый шаг, чтобы убедить общественность в том, что ЛДП изменилась, я решил не участвовать в гонке", - заявил Кишида на пресс-конференции.

Он отметил, что депутаты ЛДП "должны работать как одно целое" под руководством нового лидера, чтобы восстановить доверие общественности к политике и решить разные проблемы, среди которых реализация мер по сдерживанию снижения рождаемости в стареющем обществе и укреплению обороноспособности.

Поддержка Кишиды снижается уже несколько месяцев подряд после масштабного скандала с партийными сберегательными фондами, продолжающейся инфляцией и падения иены. Правительство премьера и центральный банк стремились восстановить спокойствие на финансовых рынках после того, как в этом месяце произошло крупнейшее за последние три десятилетия падение акций.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Япония ослабила визовые требования для граждан Украины

2024-06-25 20:48

Microsoft инвестирует почти 3 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта

2024-04-19 21:36

Японія передасть на підтримку України ще 106 мільйонів доларів

2024-02-12 14:31

США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за поставку оружия роССии

2024-01-18 17:37

Еще новости в разделе "Политика"

После масштабного финансового скандала премьер-министр Японии уходит в отставку

2024-08-14 14:31

Если путину что-то не нравится в Курской области – пусть убирается к чертям из Украины и прекращает войну – Кирби

2024-08-13 22:15

Украина будет привлекать отставных пилотов НАТО для F-16, - сенатор Грэм

2024-08-13 19:15

Трамп считает, что "Украина не имеет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать

2024-08-13 17:37
Все статьи раздела "Политика"

Политика

После масштабного финансового скандала премьер-министр Японии уходит в отставку 2024-08-14 14:31
Если путину что-то не нравится в Курской области – пусть убирается к чертям из Украины и прекращает войну – Кирби 2024-08-13 22:15
Украина будет привлекать отставных пилотов НАТО для F-16, - сенатор Грэм 2024-08-13 19:15
Трамп считает, что "Украина не имеет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать 2024-08-13 17:37