ВОЙНА В Украине Волынский областной совет ввел запрет на деятельность в области УПЦ ПМ

2023-04-11 15:37

Волынский областной совет единогласно поддержал запрет на деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории региона. Об этом сообщает Суспільне во вторник, 11 апреля.

 Указано, что решение было принято единогласно – "за" проголосовали 54 депутата.

Также депутаты облсовета поддержали текст обращения к верующим УПЦ с призывом разорвать связи с русской православной церковью.

По словам главного специалиста по вопросам религий и национальностей областной военной администрации Василия Гайдука, сегодня на территории Волыни зарегистрировано 523 религиозных общины УПЦ МП. С начала 24 февраля 2022 года 49 парафий перешли в ПЦУ.

Накануне Ровенский облсовет запретил УПЦ МП в области. Запрет поддержали все 55 депутатов, которые присутствовали в зале. Ранее УПЦ МП попала под запрет в Хмельницкой области. Местным властям рекомендовали провести инвентаризацию земельных участков, находящихся в пользовании УПЦ МП с последующим прекращением права пользования.

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