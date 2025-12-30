Курйози Священник ПЦУ і блогер Олексій Філюк, який має одразу три підстави для відстрочки, отримав повістку в ТЦК

2025-12-30 13:33

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк, який має кілька підстав для відстрочки від мобілізації, отримав повістку від ТЦК, що стало шоком для багатьох. Він розповів про свої "броні" в інтерв'ю Марічці Довбенко.



Філюк виховує п'ятьох дітей і працює в агрофірмі, що дає офіційне бронювання. Священник зізнався, що має три законні підстави для відстрочки від мобілізації. Проте, це не стало перепоною для отримання повістки.



За словами Філюка, незважаючи на сімейні обов'язки та роботу в критичній інфраструктурі, він продовжує активно займатися духовною опікою військових.



Однак після похорону загиблого українського військового 5 грудня, Філюк отримав повістку прямо від представників ТЦК. Священник опублікував відео, на якому він показав документ та жартівливо прокоментував ситуацію:



"Маю ще повістку до війська. Всьо. Прощайте, дорога родино, йду боронити Україну. Похоронили воїна на площі, а після похорону воїна мені вручили повістку. Хейтери, тіштеся! Такий день, нехай Бог боронить: посилку вкрали, повістку отримав".



Чи з'явиться святий отець до ТЦК, поки невідомо, однак він продовжує вести свій блог, активно підтримуючи військових духовно.