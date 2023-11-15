Жизнь Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь - в ПЦУ назвали новые даты праздников

2023-11-15 15:38

Киево-Печерская лавра приняла решение перейти на новоюлианский календарь, как это сделала Православная церковь Украины. Лавра начнет использовать новый календарь с 15 ноября, в первый день рождественского поста.

Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника лавры архимандрит Авраамий на своей странице в Фейсбуке.

"По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской лавры, по благословению священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Епифания, с 15 ноября (начало рождественского поста) лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей поместной церкви"

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники в другие даты, а именно:

  • День святого Николая будут праздновать 6 декабря вместо 19 декабря;
  • Рождество – 25 декабря вместо 7 января;
  • Собор пресвятой Богородицы – 26 декабря вместо 8 января;
  • День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер) – 31 декабря вместо 13 января;
  • Крещение Господне – 6 января вместо 19 января;
  • Сретение Господне – 2 февраля вместо 15 февраля
subscriber subscriber

Еще по теме

Впервые раскрыто авторство Томоса про автокефалию для Украины

2023-10-12 09:52

фото Як Лохвицька громада ПЦУ на Полтавщині долає перешкоди, створювані московськими лобістами

2023-08-04 15:40

Столкновения в Киево-Печерской лавре: стали известны новые подробности

2023-04-20 14:29

Волынский областной совет ввел запрет на деятельность в области УПЦ ПМ

2023-04-11 15:37

Еще новости в разделе "Жизнь"

Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь - в ПЦУ назвали новые даты праздников

2023-11-15 15:38

Остап Ступка может получить реальный тюремный срок за пьяное ДТП - квалификацию дела изменили

2023-11-15 10:29

Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября - сегодня важно уделить внимание здоровью

2023-11-15 08:24

Эксперты озвучили неутешительный прогноз по численности населения Украины

2023-11-14 15:37
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь - в ПЦУ назвали новые даты праздников 2023-11-15 15:38
Остап Ступка может получить реальный тюремный срок за пьяное ДТП - квалификацию дела изменили 2023-11-15 10:29
Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября - сегодня важно уделить внимание здоровью 2023-11-15 08:24
Эксперты озвучили неутешительный прогноз по численности населения Украины 2023-11-14 15:37