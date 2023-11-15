Жизнь Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь - в ПЦУ назвали новые даты праздников

2023-11-15 15:38

Киево-Печерская лавра приняла решение перейти на новоюлианский календарь, как это сделала Православная церковь Украины. Лавра начнет использовать новый календарь с 15 ноября, в первый день рождественского поста.

Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника лавры архимандрит Авраамий на своей странице в Фейсбуке.

"По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской лавры, по благословению священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Епифания, с 15 ноября (начало рождественского поста) лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей поместной церкви"

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники в другие даты, а именно: