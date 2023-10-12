Жизнь Впервые раскрыто авторство Томоса про автокефалию для Украины

2023-10-12 09:52

6 січня 2019 року Україна отримала Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) в Стамбулі, який передали митрополиту Київському і всієї України Епіфанію з підписом Вселенського патріарха Варфоломія.

Виготовлення Томос було виконано іконописцем та каліграфом ієромонахом Лукою у монастирі Ксенофонт на Атосі (Афоні). Текст оригіналу записано грецькою у традиційній православній візантійській каліграфії на пергаменті.

А от хто саме був автором цього історичного документу не згадувалось жодного разу. Довгий час були лише припущення, які не знаходили підтверджень. Та днями відповідь на це питання все ж стала відомою. Звісно, завдяки соцмережам.

Як нписав на власній сторінці у ФБ відомий богослов та викладач Оксфорду Кирило Говорун, нарешті його припущення про авторство Томосу підтвердилось. Причому, підтвердив його сам автор — Власій Фидас — грецький церковний історик, богослов, професор Афінского університету. Він з 2014 року просував українську канонічну незалежність на Фанарі та у Афінах, де він завжди мав великий вплив. А вже у 2018-му він став одним з авторів Томосу и статуту ПЦУ. Саме йому належать найважливіші канонічні формулювання в цих документах. 

Справжній герой української автокефалії, про якого в Україні слід знати.

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