ВОЙНА В Украине В Минцифры поставили точку в дискуссии о выдаче повесток через мобильное приложение Дія

2023-04-14 09:30

У Мінцифрі поставили крапку щодо можливості надсилання «флаєрів» через Дію.

У Міністерстві цифрової трансформації України спростували чутки про те, що «флаєри» військовозобов'язаним будуть роздавати через державний застосунок Дія. На сьогодні є чіткі способи вручення «запрошень» до військкоматів.

Політична позиція, що Дія – це не сервіс роздачі.

Чутки про «запрошення» в застосунку з'явилася через те, що через Дію почали надходити судові сповіщення. В такий спосіб держава економить кошти, бо за смс треба платити, а в Дії надсилання сповіщень безкоштовне.

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ВОЙНА В Украине

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Які документи мають бути у громадян, чиї близькі пішли на війну - повний перелік 2023-04-14 12:29
После тестирования украинских пилотов в США решили значительно сократить программу обучения на F-16 2023-04-14 10:27
В Минцифры поставили точку в дискуссии о выдаче повесток через мобильное приложение Дія 2023-04-14 09:30