ВОЙНА В Украине В Минцифры поставили точку в дискуссии о выдаче повесток через мобильное приложение Дія

2023-04-14 09:30

У Мінцифрі поставили крапку щодо можливості надсилання «флаєрів» через Дію.

У Міністерстві цифрової трансформації України спростували чутки про те, що «флаєри» військовозобов'язаним будуть роздавати через державний застосунок Дія. На сьогодні є чіткі способи вручення «запрошень» до військкоматів.

Політична позиція, що Дія – це не сервіс роздачі.

Чутки про «запрошення» в застосунку з'явилася через те, що через Дію почали надходити судові сповіщення. В такий спосіб держава економить кошти, бо за смс треба платити, а в Дії надсилання сповіщень безкоштовне.