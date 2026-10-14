Економіка Індійські нафтопереробні заводи різко скоротили закупівлі російської сирої нафти

2026-10-14 13:25

Індійські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі російської сирої нафти сорту Urals із постачанням у листопаді. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, головною причиною стало зростання вартості сировини.

За словами співрозмовників агентства, Urals, яку завантажують у російських портах Балтійського регіону, тепер пропонують із премією понад 10 доларів за барель порівняно з Dated Brent.

Раніше російська нафта приваблювала індійські НПЗ значними знижками. Тепер її ціна "майже нарівні з близькосхідними сортами", через що переробники знову звертаються до постачальників із Перської затоки. Частину таких вантажів також пропонують китайським незалежним НПЗ.

Економічні причини, за словами джерел, виявилися важливішими за тиск Вашингтона на Нью-Делі щодо скорочення закупівель у Росії - найбільшого постачальника нафти для Індії.

Водночас індійські компанії вже почали зменшувати імпорт російської сировини через ризик штрафних мит після ухвалення у США закону про санкції.

За даними Kpler, частка Росії в імпорті сирої нафти до Індії впала приблизно до 35% у вересні проти 56% у липні. А за чотири тижні до 4 жовтня поставки становили в середньому лише 310 тис. барелів на добу =- це найнижчий показник із березня 2022 року.

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