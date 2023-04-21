ВОЙНА В Украине Дания и Нидерланды бесплатно передадут Украине новую партию танков Leopard 2

2023-04-21 10:27

Дания и Нидерланды бесплатно передадут Украине еще 14 танков Leopard 2. Об этом заявили министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, передает датская общественная телекомпания DR.

"Это большая помощь датской стороны в рамках совместного проекта с Нидерландами, где мы передаем Украине 14 танков Leopard 2", – сказал Расмуссен.

По словам Поульсена, ожидается, что партия Leopard 2 будет готова к поставке в начале 2024 года.

Он отметил, это не датские танки, а танки, "которые закупаются в сотрудничестве с Нидерландами". Расмуссен назвал это "очень значительным вкладом".

По словам Поульсена, до конца 2023 года как минимум 80 танков Leopard 1 прибудут в Украину. А партия Leopard 2 идет вдобавок к ним. Всего планируется передать ВСУ до 100 танков Leopard 1.

Напомним, бойцы ВСУ завершили обучение в Дании на САУ Caesar. В целом Копенгаген уже предоставил украинской армии поддержку на сумму более 830 млн евро.