Мир Украина провела успешную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана

2023-04-25 14:32

Украина провела успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана города Хартума. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны во вторник, 25 апреля.

"При непрерывных боях, несоблюдении режима "тишины", отсутствии пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов - пилотов, техников и членов их семей", - говорится в сообщении.

Кроме украинцев были также эвакуированы граждане Грузии и Перу. В общей сложности было спасено 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей.

Все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта. Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения на родину.

Операция проводилась в координации с Офисом президента и МИД.