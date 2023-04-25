ВОЙНА В Украине Идет зачистка полосы левобережья Херсонщины - ВСУ

2023-04-25 17:37



За последние трое суток ВСУ достигли определенных успехов на юге и уничтожили много вражеской техники, отметила Наталья Гуменюк.

Украинская армия продолжает зачистку полос на левом берегу Днепра в Херсонской области. До окончания боевой работы требуется информационная тишина. Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, 25 апреля.

По ее данным, за последние трое суток ВСУ достигли определенных успехов на юге и уничтожили много вражеской техники.

"Нам удается уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства ПВО противника. То есть наша работа по зачистке той же полосы, передовой полосы левого берега очень мощная. Но работаем мы пока только в контрбатарейном режиме", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинским военным нужна информационная тишина для завершения боевых задач. Она призвала украинцев не комментировать работу ВСУ, верить в хорошие новости и наших защитников.

Напомним, в отчете за 22 апреля ISW сообщил, что ВСУ, вероятно, заняли позиции на левом берегу Херсонской области к северу от Олешек. Об этом свидетельствуют геолокационные материалы российских военкоров. Тогда Гуменюк не подтвердила и не опровергла информацию ISW о захвате украинскими силами позиций на левом берегу Херсонской области.