Жизнь Права придется менять всем: водителей в Украине ждут новые ограничения

2024-09-16 18:26



В Украине готовят новые ограничения для водителей. В этот раз речь идет о сроке действия прав.

Об этом говорится в законопроекте №8082.

Верховная Рада Украины готовится рассмотреть законопроект №8082, который, среди прочего, предлагает значительно сократить срок действия водительских прав. Это означает, что практически каждому украинскому автомобилисту придется менять документы.

В настоящее время в Украине водительские удостоверения выдаются на длительный период - 30 лет. Однако группа депутатов предлагает существенно изменить эту практику. Они выступают с инициативой сократить срок действия новых водительских прав до 10 лет, а действующие, чтобы не были действительны после 2033 года.

Обмен прав, выданных впервые, осуществляется через два года без сдачи экзаменов, но только если за это время он не нарушил правила дорожного движения больше двух раз.

Если же нарушений три или больше, водителю придется заново сдавать как теоретический, так и практический экзамены.

Законодатели также предлагают ввести строгие правила для тех, кто вовремя не обменял просроченные права. Если водитель не обновил удостоверение в течение года после истечения срока его действия, ему придется пройти полную процедуру пересдачи теоретического и практического экзаменов в территориальном органе МВД.

По словам парламентариев, подобные нововведения, призваны повысить компетентность водителей и улучшить безопасность на дорогах. Кроме того, инициатива призвана усилить контроль за их физическим и психологическим состоянием.