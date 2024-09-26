Жизнь Украинцам придется платить за свет еще больше: нардеп назвал дату повышения

2024-09-26 19:15

 

Тариф для населения может быть пересмотрен весной.

"Укрэнерго" готовит повышение тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год, в результате чего он может вырасти фактически в полтора раза до 783,71 грн/МВт*ч.

Об этом заявил в эфире телеканала "Новини.Live" нардеп, первый заместитель главы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко.

По его мнению, на нужды "Укрэнерго" потребуется 30 миллиардов гривен — чтобы их достать, скорее всего, придется поднять тариф на свет для обычных потребителей.

За последние три месяца тариф был повышен, и за год это даст дополнительный доход в размере 1 миллиард долларов, и эти деньги, по словам Кучеренко, уже оплачивают украинцы. Кроме того, возможное повышение тарифов от "Укрэнерго" обойдется еще в 30 миллиардов гривен.

По словам нардепа, тарифы для населения могут пересмотреть весной.

"До весны никто не будет пересматривать этот тариф для населения, как я понимаю. После весны эта балалайка начнет снова играть и они начнут рассказывать о рыночной стоимости на электроэнергию, о необходимости поднятия и т.д. Это неизбежно", — добавил Кучеренко.

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