Украинцам придется платить за свет еще больше: нардеп назвал дату повышения

Тариф для населения может быть пересмотрен весной.
"Укрэнерго" готовит повышение тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год, в результате чего он может вырасти фактически в полтора раза до 783,71 грн/МВт*ч.
Об этом заявил в эфире телеканала "Новини.Live" нардеп, первый заместитель главы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко.
По его мнению, на нужды "Укрэнерго" потребуется 30 миллиардов гривен — чтобы их достать, скорее всего, придется поднять тариф на свет для обычных потребителей.
За последние три месяца тариф был повышен, и за год это даст дополнительный доход в размере 1 миллиард долларов, и эти деньги, по словам Кучеренко, уже оплачивают украинцы. Кроме того, возможное повышение тарифов от "Укрэнерго" обойдется еще в 30 миллиардов гривен.
По словам нардепа, тарифы для населения могут пересмотреть весной.
"До весны никто не будет пересматривать этот тариф для населения, как я понимаю. После весны эта балалайка начнет снова играть и они начнут рассказывать о рыночной стоимости на электроэнергию, о необходимости поднятия и т.д. Это неизбежно", — добавил Кучеренко.