Мир фото Ученые опровергли сенсационные сообщения о доказательствах наличия жидкой воды на Марсе

2025-05-24 16:45

Темные полосы, которые появляются и исчезают на склонах Марса - от кратеров до вулканических плато - десятилетиями считались возможным доказательством наличия жидкой воды на планете. Однако новое масштабное исследование, опубликованное в Nature Communications, опровергло эту гипотезу, сообщает IFL Science.

"Наш анализ показывает: нет признаков того, что эти полосы связаны с водой", – говорит Адомас Валантинас, планетолог из Университета Брауна.

Исследователи проанализировали более 87 000 спутниковых снимков, идентифицировав около полумиллиона таких полос - хотя реальное количество, по оценкам, может достигать двух миллионов. Несмотря на внешнее сходство со следами жидких потоков, эти образования - не более чем мираж пыли, перемещающейся под воздействием ветра.

"Имея глобальную карту, мы смогли сравнить её с другими данными: температурой, влажностью, скоростью ветра, наличием сдвигов, гидратацией поверхности" - объясняет Валентин Биккель, ещё один автор исследования.

Это сужает поле для поисков внеземной жизни: теперь понятно, что эти склоны - не перспективные участки для обнаружения воды или биологической активности.

Наибольшее разочарование вызвали RSL - сезонные полосы, которые появляются летом и исчезают зимой. Их долгое время считали доказательством сезонного таяния солёной воды. Но и они, по словам учёных, имеют "сухое" происхождение.

"Если бы полосы образовывались из-за солёной воды, это были бы потенциально населённые микрониши. Но на данный момент мы не видим никакой связи с влажностью, температурой или солнечной ориентацией" - добавляет Валантинас.

Теперь учёные знают, где не стоит искать воду, а значит - и следы жизни.

"Это большое преимущество нашего подхода: мы можем опровергнуть некоторые гипотезы ещё до полёта миссий" - подытоживает Валантинас.