ВОЙНА В Украине Кулеба ответил, какой мирный план готова обсуждать Украина

2023-04-26 17:37

 

Украина готова обсуждать мирные планы о завершении войны, если они не подразумевают "заморозку" войны или отказ от своих территорий.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Кристиан Аманпур на телеканале CNN. Он отметил, что на кону стоит надежное и безопасное будущее украинского народа.

"Мы готовы обсудить любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или уступке территории Украины России", - сказал он.
Мирные планы для Украины

Напомним, что в марте 2022 года Италия подгтовила так называемый мирный план из четырех пунктов. В частности, они предложили Украине вступить в ЕС, однако остаться в "нейтральном статусе", отказавшись от вступления в НАТО.

Также в итальянском плане шла речь о подписании соглашения с Россией по "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма".

Китай лишь в начале этого года обозначил свою официальную позицию по войне, опубликовав документ по ее урегулированию. Они призвали прекратить боевые действия и введение "односторонних" санкций.

Бразильский лидер Лула да Силва предложил Украине отказаться от Крыма, однако столкнулся с критикой. Он хочет собрать "мирную" группу для достижения мира, а также обвиняет Соединенные Штаты в "поощрении" войны.

 

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