ВОЙНА В Украине Украинцам рассказали, сколько стоит докупить стаж и увеличить себе пенсию

2023-04-26 18:36

Пенсии в Украине в 2023 году в среднем составили больше 5000 гривен, по данным Минсоцполитики. Однако миллионы граждан получают менее 3000 гривен в месяц. В таком случае можно позаботиться о своей будущей пенсии или докупить необходимое количество стажа.

Об этом говорится в материале Соцiалка.ua, пишет "Хвиля".

Чтобы получать высокую пенсию в старости или увеличить выплаты, можно воспользоваться возможностью сделать добровольные взносы.

Как сделать добровольные взносы для пенсии?

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда необходимо авторизоваться. После чего будет доступна возможность, не выходя из дома, проводить оплаты ежемесячно онлайн.

Сколько нужно платить?

Человек может самостоятельно определять размер таких взносов.

Однако для зачисления полнолуния страхового стажа сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса.

Эта сумма составляет 22% от минимальной зарплаты, то есть сейчас - 1474 грн.

Напоминаем, что украинцам назвали минимальный процент накопительного взноса для достойной пенсии.