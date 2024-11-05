ВОЙНА В Украине В Украине впервые зафиксировали снижение готовых терпеть войну сколько потребуется

2024-11-05 13:35

В Украине впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется. При этом все равно большинство украинцев (63%) отвечают утвердительно. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В сентябре-октябре 2024 года 15% опрошенных заявили, что готовы терпеть войну несколько месяцев, а 4% - полгода.

По сравнению с февралем с 3% до 6% стало больше тех, кто говорит об одном годе, то есть вместе об относительно длительном периоде говорят 69% украинцев.

С начала войны до февраля 2024 года ситуация практически не изменялась: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-3% говорили об одном годе). В этот же период о более коротком собственном запасе прочности (несколько месяцев-полгода) говорили 18-21%.

Социологи между февралем и октябрем 2024 года впервые фиксируют снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется.

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, "несмотря на все сложности и объективные основания для неопределенного будущего, несмотря на растущую усталость, большинство украинцев настроены на борьбу столько, сколько потребуется".

Опрос был проведен в течение 20 сентября - 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины.