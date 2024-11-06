ВОЙНА В Украине В Нацполиции озвучили, сколько их работников привлечено к боевым операциям

2024-11-06 22:15

 

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича, в настоящее время в Нацполиции работает около 70-75 тысяч полицейских-мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые подпадают под категорию мобилизации.

По словам Фацевича корреспонденту Укринформа, все аттестованные полицейские в Украине забронированы, и значительная часть из них — более 15 тысяч человек — уже непосредственно выполняют боевые задачи.

"У нас, в Нацполиции, есть около 70-75 тысяч полицейских-мужчин, которые могут подпасть под мобилизацию по возрастной категории (25-60 лет), из которых более 15 тысяч уже непосредственно выполняют боевые задачи. И у нас все полицейские аттестованы, носят погоны и забронированы. Однако они также выполняют боевые задачи", — заявил заместитель главы Национальной полиции.

По его словам, в настоящее время в Нацполиции созданы новые штатные подразделения, которые принимают участие в отражении вооруженной агрессии России, в частности, речь идет о бригаде "Лють" и сводной бригаде "Хищник", которые выполняют задачи на Торецком направлении.

Кроме того, в каждом Главном управлении Нацполиции в областях были созданы стрелковые батальоны, некоторые из которых уже завершили обучение и "слаживание" и направлены в районы выполнения боевых задач.

В то же время заместитель главы Нацполиции подчеркнул, что полиция также выполняет свои традиционные функции, в частности, обеспечение правопорядка на улицах, контроль за соблюдением комендантского часа, охрану объектов критической инфраструктуры, разминирование и эвакуацию граждан.По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича, в настоящее время в Нацполиции работает около 70-75 тысяч полицейских-мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые подпадают под категорию мобилизации.

По словам Фацевича корреспонденту Укринформа, все аттестованные полицейские в Украине забронированы, и значительная часть из них — более 15 тысяч человек — уже непосредственно выполняют боевые задачи.

"У нас, в Нацполиции, есть около 70-75 тысяч полицейских-мужчин, которые могут подпасть под мобилизацию по возрастной категории (25-60 лет), из которых более 15 тысяч уже непосредственно выполняют боевые задачи. И у нас все полицейские аттестованы, носят погоны и забронированы. Однако они также выполняют боевые задачи", — заявил заместитель главы Национальной полиции.

По его словам, в настоящее время в Нацполиции созданы новые штатные подразделения, которые принимают участие в отражении вооруженной агрессии России, в частности, речь идет о бригаде "Лють" и сводной бригаде "Хищник", которые выполняют задачи на Торецком направлении.

Кроме того, в каждом Главном управлении Нацполиции в областях были созданы стрелковые батальоны, некоторые из которых уже завершили обучение и "слаживание" и направлены в районы выполнения боевых задач.

В то же время заместитель главы Нацполиции подчеркнул, что полиция также выполняет свои традиционные функции, в частности, обеспечение правопорядка на улицах, контроль за соблюдением комендантского часа, охрану объектов критической инфраструктуры, разминирование и эвакуацию граждан.

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