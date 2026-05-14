Життя Україна запускає першу національну програму дорослого стажування для людей 50+

2026-05-14 13:34

Уряд України запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+ Досвід має значення. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в Telegram-каналі.

"Потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лиш зростати.

Обговорили прогноз ринку праці з очільницею Інституту демографії ім. М. В. Птухи НАН України Еллою Лібановою", – написала чиновниця.

За її словами, уряд працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці, тому запускає Досвід має значення – національну програму дорослого стажування для людей у віці 50+.

Програма передбачає три ключові етапи:

навчання та підготовку до нового етапу в кар’єрі – оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок;

зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці;

працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

Програма реалізується спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

"Запрошуємо роботодавців відкривати стажування, а людей 50+ – подавати заявки на участь", – підсумувала Свириденко.