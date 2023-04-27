ВОЙНА В Украине В Мариуполе оккупанты задержали подростков за хранение флага Украины

2023-04-27 11:34

Оккупанты намерены судить двух подростков в Мариуполе. Ребят задержали за то, что они хранили дома украинский флаг. Об этом заявил Telegram-канал Дружковка оперативная.

"В Мариуполе оккупанты задержали подростков, которые хранили дома флаг Украины. За это россияне собираются судить несовершеннолетних украинцев", - говорится в сообщении.

Враги утверждают, что ребята якобы спровоцировали конфликт с прохожими.

Подростков задержали, а затем провели обыск у них дома. Оккупанты во время обыска нашли флаг отдельного штурмового горного батальона ВСУ.