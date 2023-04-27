В Мариуполе оккупанты задержали подростков за хранение флага Украины

Оккупанты намерены судить двух подростков в Мариуполе. Ребят задержали за то, что они хранили дома украинский флаг. Об этом заявил Telegram-канал Дружковка оперативная.
"В Мариуполе оккупанты задержали подростков, которые хранили дома флаг Украины. За это россияне собираются судить несовершеннолетних украинцев", - говорится в сообщении.
Враги утверждают, что ребята якобы спровоцировали конфликт с прохожими.
Подростков задержали, а затем провели обыск у них дома. Оккупанты во время обыска нашли флаг отдельного штурмового горного батальона ВСУ.