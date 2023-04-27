ВОЙНА В Украине В Мариуполе оккупанты задержали подростков за хранение флага Украины

2023-04-27 11:34

Оккупанты намерены судить двух подростков в Мариуполе. Ребят задержали за то, что они хранили дома украинский флаг. Об этом заявил Telegram-канал Дружковка оперативная.

"В Мариуполе оккупанты задержали подростков, которые хранили дома флаг Украины. За это россияне собираются судить несовершеннолетних украинцев", - говорится в сообщении.

Враги утверждают, что ребята якобы спровоцировали конфликт с прохожими.

Подростков задержали, а затем провели обыск у них дома. Оккупанты во время обыска нашли флаг отдельного штурмового горного батальона ВСУ.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео В Мариуполь завезли 40 тысяч роССиян - мэрия

2023-04-06 21:18

роССияне готовят Мариуполь к обороне и упорным боям, - Андрющенко

2023-04-03 20:14

роССияне готовят Мариуполь к обороне и упорным боям, - Андрющенко

2023-04-03 11:00

фото На станции «Академик Вернадский» появились указатели "Мариуполь", "Херсон" и "Буча"

2023-03-13 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Мариуполе оккупанты задержали подростков за хранение флага Украины

2023-04-27 11:34

СБУ задержала херсонских коллаборантов, которые пытались скрыться в Киеве и Одессе

2023-04-27 09:31

Членство Украины в НАТО сможет предотвратить войны в Европе, – Дмитрий Кулеба

2023-04-27 08:26

"Вы увидите своими глазами": Данилов высказался по поводу контрнаступления ВСУ и объяснил, почему важно удержать Бахмут

2023-04-26 21:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Мариуполе оккупанты задержали подростков за хранение флага Украины 2023-04-27 11:34
СБУ задержала херсонских коллаборантов, которые пытались скрыться в Киеве и Одессе 2023-04-27 09:31
Членство Украины в НАТО сможет предотвратить войны в Европе, – Дмитрий Кулеба 2023-04-27 08:26
"Вы увидите своими глазами": Данилов высказался по поводу контрнаступления ВСУ и объяснил, почему важно удержать Бахмут 2023-04-26 21:32