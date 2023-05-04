Мир фото Украинская группа TVORCHI прибыла на Евровидение-2023 в Ливерпуль

2023-05-04 15:37

Группа TVORCHI, которая в этом году представляет Украину на Евровидении-2023 с песней Heart of Steel, уже прибыла в Ливерпуль. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.



В частности, артисты обнародовали видео, на котором показали, как они заходят в аэропорт, а там их встречают аплодисментами люди в желтых и синих футболках и играет песня коллектива, с которой они будут покорять сцену международного песенного конкурса.





Кроме того, украинцев встретил лорд-мэр Ливерпуля Рой Глэдден. Он пожелал TVORCHI удачи на Евровидении и хорошо провести время.



"Мы надеемся, вы займете второе место", - пошутил Гледден.



После этого команда в сине-желтой одежде исполнила гимн Украины с сурдопереводом, что очень тронуло артистов.



"Слышать гимн Украины в такое время - трогательно до слез", - написали TVORCHI.