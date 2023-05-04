Мир Руслана выступит в финальном мегашоу Евровидения-2023

2023-05-04 10:27

После дискуссий вокруг участия певицы Русланы в программе Евровидения-2023 режиссер и креативный директор от Украины Герман Ненов заявил, что артистка выступит в финале шоу. 

По его словам, у исполнительницы будет особая миссия, а ее победа на международном песенном конкурсе в 2004 году будет отмечена.

"Руслана будет проявлена в рамках шоу, в том числе и в гранд-финале. Она появится в одном из номеров с очень особой миссией и символизмом. Первая победа Русланы для Украины непременно будет удостоена. В нашей стране почти каждый вошедший в топ-10 представитель Евровидение достойный того, чтобы стоять на сцене в этом году. Мы выбирали артистов, выступающих в полуфиналах и финале Евровидения, не по принципу личных симпатий, а по концептуальности конкретно нынешнего шоу", - сказал он.

Полуфиналы Евровидения-2023 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Как победители в прошлом году Украина автоматически попала в Гранд-финал, где ее будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Последний эфир. Умерла знаковая украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка

2022-07-19 15:35

Без операции не обойтись: Руслана Писанка после падения на сцене не может двигаться

2022-02-07 18:20

«Лидс» намерен купить украинского игрока Руслана Малиновского

2020-09-21 19:30

Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

2018-01-04 19:00

Еще новости в разделе "Мир"

Руслана выступит в финальном мегашоу Евровидения-2023

2023-05-04 10:27

США конфисковали танкер с иранской нефтью для соблюдения санкций

2023-05-02 08:25

Польша завершает строительство электронного барьера на границе с Беларусью

2023-05-01 20:04

фото Що покаже Національна опера України у травні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2023-05-01 13:38
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Руслана выступит в финальном мегашоу Евровидения-2023 2023-05-04 10:27
США конфисковали танкер с иранской нефтью для соблюдения санкций 2023-05-02 08:25
Польша завершает строительство электронного барьера на границе с Беларусью 2023-05-01 20:04
фото Що покаже Національна опера України у травні - репертуар, афіша, замовлення квитків 2023-05-01 13:38