ВОЙНА В Украине В Нюрнберге призывают создать трибунал за преступления в Украине

2023-05-09 22:31

Академия Нюрнбергских принципов приняла декларацию по военным преступлениям России против Украины. В МИДе приветствуют этот шаг.

Международная академия Нюрнбергских принципов приняла декларацию, в которой призвала создать трибунал для судебного преследования за преступления в Украине. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба академии в Twitter.

В документе предлагается расширить полномочия Международного уголовного суда и создать трибунал для судебного преследования за преступления, совершенные в Украине.



"Призываем международное сообщество поддержать создание трибунала для преследования преступлений агрессии, как они определены в международном праве, совершенных на территории Украины", - говорится в документе.



В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал принятие Нюрнбергской декларации.



"Я приветствую Нюрнбергскую декларацию, которая устанавливает прямую связь между Нюрнбергским трибуналом и Специальным трибуналом по поводу преступления агрессии против Украины", - написал он в Twitter.



Кулеба подчеркнул, что идет работа над созданием Специального трибунала над россиянами.



"Российское руководство, как и нацистское руководство в 1945 году, должно быть привлечено к ответственности за преступление агрессии", – подчеркнул Кулеба.



Напомним, в марте прошлого года Международная волонтерская команда запустила проект Нюрнберг-2022 по фиксации преступлений России против мирного населения Украины.