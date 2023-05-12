ВОЙНА В Украине Стало известно, когда в Украине заработает Единый реестр оружия

2023-05-12 19:31

Запуск работы Единого реестра оружия запланирован 23 июня 2023 года, а через несколько недель его уже запустят в тестовом варианте. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

«У каждого гражданина будет свой электронный кабинет с полной информацией о его оружии, о сроках перерегистрации, о проверках, отметках купли-продажи.

А при покупке оружие можно будет выбрать и заказать, не входя ни в подразделения разрешительной системы, ни в магазин То есть, будет максимально упрощена система приобретения и продажи оружия», - отметил Игорь Клименко.

Основная цель Единого реестра - чтобы все оружие, которое сейчас находится на руках у граждан, а это 1 миллион 300 единиц, было в реестре (это же касается и нового оружия, которое будет поступать в Украину).