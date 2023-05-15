Политика Владимир Зеленский впервые с начала войны посетил Германию: все заявления и подробности

2023-05-15 08:26

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая с рабочим визитом посетил Германию. Встретиться с немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером. Также были запланированы его переговоры с канцлером страны Олафом Шольцом.

Как сообщает немецкое издание Welt, Зеленский посетил дворец Бельвю – официальную резиденцию президента Германии. Перед началом официальных переговоров президент Украины сделал запись в гостевой книге резиденции.

"В самый сложный период новейшей истории Украины Германия показала себя нашим верным другом и надежным союзником, решительно стоящим на стороне украинского народа в борьбе за свободу и демократические ценности", - написал Зеленский на английском языке.

Он добавил: "Вместе мы победим и вернем мир в Европу".

Сообщает, что Зеленский написал и слова благодарности лично Штайнмайеру.

"Спасибо, господин Федеральный президент, за вашу личную поддержку Украины и гостеприимство". Он также поблагодарил немецкий народ за его "фантастическую солидарность". По-немецки он добавил: "Спасибо, Германия!".

Во второй половине дня Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, который вручил президенту Международную премию им. Карла Великого.

Это первый визит Зеленского в Германию с начала войны. Он прошел по беспрецедентным мерам безопасности: все оцеплено полицией, на крышах снайперы, в воздухе вертолеты.

Как пишут немецкие СМИ, из соображений безопасности точную программу визита президента Украины пока не объявляют.