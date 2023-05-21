ВОЙНА В Украине роССия угрожает странам Запада после заявления о поставках Украине самолетов F-16

2023-05-21 10:27

Российский дипломат заявил о "сценарии эскалации", который реализуют западные партнеры Украины.

В субботу, 20 мая, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны Запада очень сильно "рискуют", если решатся поставлять Украине истребители F-16.

Заявление российского дипломата цитируют пропагандисты ТАСС.

“Мы видим, что страны Запада все еще придерживаются сценария эскалации. Это предполагает колоссальные риски для них самих", — сказал Грушко, отвечая на вопрос о последствиях поставок самолетов, которые Украина просит у стран НАТО.

По его словам, Россия учтет вероятную передачу истребителей F-16 "во всех своих планах".

"Мы имеем все необходимые средства для достижения поставленных целей", — хвастливо заверил заместитель главы внешнеполитического ведомства России.

Накануне президент США Джо Байден в кулуарах саммита G7 в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддерживает совместные с союзниками программы обучения украинских пилотов на истребителях F-16, добавив, что будут обучать их американские специалисты.

Пока не ясно, будут ли самолеты доставлены США, или власти в Вашингтоне разрешат европейским союзникам, имеющим такие машины, передать их Украине. Решение приветствовал президент Владимир Зеленский, который сказал, что оно "чрезвычайно поможет" военно-воздушным силам Украины.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, которые Украина, вероятно, получит от союзников, будут предоставляться при условии, что они не будут использоваться для ударов по России.