ВОЙНА В Украине фото Бавовна в Бердянске: ликвидирован штаб одного из подразделений оккупантов

2023-05-22 13:32

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Пострадавших среди мирного населения нет, а вот захватчикам понадобилось немало черных пластиковых пакетов для демилитаризованных сослуживцев.

Украинская армия поразила штаб одного из подразделений оккупантов во временно захваченном городе Бердянск Запорожской области. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются", - уточнили в СтратКоме.

Местные Telegram-каналы написали о серии взрывов, прогремевшей в городе около 4:00. В районе аэродрома наблюдался пожар и густой дым.

Оккупационные временные "власти" заявили, что город обстреляли ракетами Storm Shadow, пострадавших нет.