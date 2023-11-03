ВОЙНА В Украине После точного удара ракетами ATACMS по Бердянску враг перебросил авиацию в таганрог

2023-11-03 16:31

Рашисты перебросили свою авиацию на базу в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по их месту базирования в Бердянске. В Воздушных силах отметили, что это было совершенно очевидным. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Если у противника появляются средства поражения с соответствующим радиусом действия и техническими характеристиками, то противник должен как-то реагировать - это очевидно", - сказал Игнат.

По его словам, россияне уводят технику и вооружение из зоны потенциального поражения.

"Это касается также тех крылатых ракет, которые мы получили. Мы видели в Крыму последствия, так случилось и с российским флотом, который отошел на базы Новороссийска и так далее. Поэтому если в Украине появляются средства, которые могут достать противника, или другую глубину - соответственно противник будет на это реагировать", - отметил спикер.

Игнат также добавил, что точно так же оккупанты будут реагировать, когда в Украине появятся истребители F-16.

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