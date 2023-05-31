ВОЙНА В Украине Почему советуют зарегистрировать на портале Дія имущество, полученное до 2013 года

2023-05-31 09:35

Министерство цифровой трансформации посоветовало украинцам зарегистрировать недвижимое имущество, право на которое возникло до 2013 года, на портале Дія в своем регионе.

В Минцифре объясняют, что регистрировать недвижимость следует учитывая, что:

это подтверждает, что именно вы законный владелец имущества, поэтому мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе;

внесение сведений в электронный реестр максимально обезопасит ваши данные – информация не потеряется и не будет уничтожена в отличие от бумажных архивов.

Для получения выплаты по программе єВідновлення жилье обязательно должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав, поэтому данная услуга поможет и в этом случае.

Это можно сделать за несколько кликов. Для этого необходимо:

выбрать раздел «Земля, строительство, недвижимость»;

нажать «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество»;

выбрать «Подать заявление»;

внести необходимую информацию и сканы документов;

подписать заявление электронной подписью.



О результате будет сообщено письмом на электронную почту.