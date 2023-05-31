Почему советуют зарегистрировать на портале Дія имущество, полученное до 2013 года
2023-05-31 09:35
Министерство цифровой трансформации посоветовало украинцам зарегистрировать недвижимое имущество, право на которое возникло до 2013 года, на портале Дія в своем регионе.
В Минцифре объясняют, что регистрировать недвижимость следует учитывая, что:
- это подтверждает, что именно вы законный владелец имущества, поэтому мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе;
- внесение сведений в электронный реестр максимально обезопасит ваши данные – информация не потеряется и не будет уничтожена в отличие от бумажных архивов.
Для получения выплаты по программе єВідновлення жилье обязательно должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав, поэтому данная услуга поможет и в этом случае.
Это можно сделать за несколько кликов. Для этого необходимо:
- выбрать раздел «Земля, строительство, недвижимость»;
- нажать «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество»;
- выбрать «Подать заявление»;
- внести необходимую информацию и сканы документов;
- подписать заявление электронной подписью.
О результате будет сообщено письмом на электронную почту.