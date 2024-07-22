ВОЙНА В Украине Как ТЦК будут штрафовать тех, у кого нет денег и имущества: ответственности не избежать

2024-07-22 18:26

В Раде говорят, что первые штрафы за необновление данных появятся не раньше сентября.

Нарушил правила мобилизационного законодательства – штраф! Не оплатил своевременно – еще один. Более того, под ударом могут оказаться счета должника, а если на счетах – по нулям, то могут даже пустить с молотка имущество. А что делать, если ни доходов, ни имущества нет? На этот случай у ТЦК тоже есть законный механизм исполнения.

Как ТЦК будут взимать штрафы за нарушение военного учета с мужчин, у которых нет денег и работы, где можно проверить наличие штрафов и можно ли их обжаловать – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.



Нарушение правил военного учета

По закону о мобилизации, обновить свои данные военнообязанные украинцы должны были до 16 июля 2024 года. В противном случае их ожидает штраф. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена возможность наложения административного штрафа за нарушение правил военного учета, а также за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

К нарушениям правил военного учета, формирующих состав административного правонарушения, относятся:

несостояние на учете по месту жительства, работы или учебы;

неприбытие по вызову ТЦК для взятия на военный учет;

неоформление военно-учетных документов;

смена места жительства в военное время без уведомления ТЦК и т.д.

Административная ответственность

Согласно Законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе", граждане, уклоняющиеся от призыва по мобилизации, от военного учета, несут административную и уголовную ответственность. Это зависит от совершенного правонарушения.

Административная ответственность может наступить в случае: непрохождения медосмотра для определения пригодности к военной службе; неуточнения в течение 60 дней своих военно-учетных данных; неявки по повестке; непредоставления при мобилизации здания, сооружения, транспортного средства и другого имущества и т.д.

Сначала объявление в розыск, потом – штраф

Как объяснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, после двух игнорирований необходимости явиться в ТЦК или обновить данные онлайн "на человека вносятся данные, что он находится в розыске":

"Фактически работники ТЦК передают данные в полицию, чтобы человека нашли и сообщили ему о необходимости явиться в ТЦК или обновить данные".

Размеры штрафов за нарушение правил военного учета

По словам Черногоренко, за дальнейшее игнорирование обязанности обновить военно-учетные данные по такому лицу будет составлен протокол об административном правонарушении и в дальнейшем наложен штраф.

Заметим, штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа. В случае неуплаты штрафа в течение этого времени постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по месту нахождения его имущества. После этого с нарушителя взимается двойной размер штрафа, указанный в соответствующей статье КУоАП.

Штраф за нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП):

в мирное время – от 3400 до 5100 грн;

в особый период (в частности, военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП):

для граждан:

в мирное время – от 5100 до 8500 грн;

в особый период (в частности, военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн;

для юридических лиц, должностных и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций:

в мирное время – от 17 000 до 34 000 грн;

в особый период (в частности, военное положение) – от 34 000 до 59 500 грн.

Штраф может быть наложен в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее года с момента совершения. По закону, ТЦК освобождены от обязанности составлять протоколы об админправонарушении. Это означает, что ТЦК имеет право сразу выносить постановление о наложении штрафа.

Как проверить наличие штрафа?

Как проверить наличие штрафа от ТЦК? Юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина" объяснил, что узнать о штрафе от военкомата можно несколькими способами:

"Лично посетить ТЦК по месту регистрации. Там предоставят информацию о том, наложили ли штраф, в каком размере и по какой причине.

Мобильное приложение "Дия". В разделе "Услуги" необходимо выбрать "Исполнительные производства". Если штраф есть, там будет информация о сумме и причине его наложения.

Сообщить о наложении штрафа могут также по почте.

Также проверить наложение штафа можно в сервисе "Опендатабот". Для этого на сайте необходимо заполнить имя и дату рождения. Также в "Опендатаботе" можно бесплатно подписаться на мониторинг по идентификационному коду в Telegram или Viber".

Как узнать, открыто ли исполнительное производство?

В Минюсте рассказали, что когда человек получает штраф от ТЦК, в отношении него открывают исполнительное производство. Так, гражданин увидит о себе информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). Это можно сделать онлайн и лично не посещать орган государственной исполнительной службы.

Для этого на сайте АСИП нужно ввести определенные данные:

фамилия, имя, отчество должника;

число, месяц, год рождения должника;

фамилия, имя, отчество взыскателя, если есть;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для юридического лица-должника и взыскателя;

номер исполнительного производства.

Что будет, если не уплатить штраф?

Если штраф не уплатить, то арест могут наложить на средства и имущество должника, которые могут использовать в дальнейшем для погашения долга.

ТЦК и СП, вероятно, сначала попытаются взыскать штраф с банковского счета военнообязанного, если таковой у него есть. Если на счете нет средств, ТЦК и СП может обратиться в суд с иском о взыскании штрафа с имущества военнообязанного. Однако если у военнообязанного действительно нет имущества, с которого можно взыскать штраф, его, вероятно, не смогут привлечь к ответственности.

Однако возникает вопрос – как же ТЦК будут взимать штрафы с мужчин, у которых нет денег и работы? Во-первых, объясняет Франчук, это может быть принудительное исполнение – когда исполнительная служба может налагать арест на имущество должника, включая транспортные средства, недвижимость и другие ценности.

Напомним, что с 1 апреля 2024 года размер минимальной заработной платы в месячном размере составляет 8000 грн. Таким образом, если уклонист "насобирает" от ТЦК штрафов на сумму свыше 160 тыс. грн, добровольно их не оплатит, и у него отсутствуют средства на счетах или нет машины, то исполнитель может обратить взыскание на единственное жилье такого должника. Такое арестованное имущество может быть пущено с молотка на государственном онлайн-аукционе "СETAM". Из вырученной суммы вычислят сумму штрафа, а остальное вернут владельцу.

Более того, арестовать могут как недвижимость, так и бытовые вещи. Однако, как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, исполнительная служба не имеет права забрать у должника все, что ему принадлежит.

Как будут штрафовать тех, у кого нет имущества?

Если же у должника нет имущества, которое можно арестовать, исполнительная служба может принять другие меры:

Ограничение прав. При определенных условиях исполнительная служба может ограничить некоторые права должника, например право на выезд за границу.

Социальные выплаты. Если должник получает социальные выплаты, исполнительная служба может наложить на них взыскание. Однако есть определенные виды социальных выплат, которые не могут быть арестованы, как вот помощь на детей, пенсии по возрасту и другие выплаты, предусмотренные законодательством.

Общественные роботы. Если у должника нет возможности уплатить штраф, суд может назначить общественные работы как альтернативу денежному штрафу.

Эти механизмы обеспечивают определенный уровень выполнения решений суда и других органов, даже если у должника нет официального дохода или собственности.

ТЦК наложили уже 12 тыс. штрафов

Добавим, что около 12 тыс. штрафов наложили ТЦК с начала года. Это уже больше, чем за весь прошлый год, сообщают на сайте "Опендатабот":

"За пол года текущего года в исполнительную службу уже поступило больше штрафов от ТЦК, чем за весь прошлый год. 11 798 штрафов за нарушение правил военного учета ТЦК передано для принудительного взыскания с должников с начала года. Это уже больше, чем за весь прошлый год. Так, в 2023 году с украинцев принудительно взыскивали 10 337 подобных штрафов".

Отмечается, что сейчас треть этих штрафов уже закрыта – 4236 взысканий. В то же время 7526 штрафов все еще взимаются с должников. Отмечают, что речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил военного учета, а лишь о тех, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу:

"Нарушители были внесены в Единый реестр должников. Из-за открытия подобного исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество должника, с помощью которых в дальнейшем погасят долг. Чтобы проверить, не наложен ли штраф, перейдите на страницу сервиса в "Опендатаботе", введите свое ФИО и дату рождения".

А вот первые штрафы за необновление данных появятся не раньше сентября. Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в комментарии "Новини.LIVE".

Более того, адвокат Анастасия Кондрась объясняет, что всю информацию о военнообязанном ТЦК и СП могут взять из открытых реестров, и это дает возможность обжаловать наложение определенных видов штрафов.