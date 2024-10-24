ВОЙНА В Украине Штрафы ТЦК: эксперт рассказал, как налоговая получила новые полномочия по аресту имущества

2024-10-24 20:04

Налоговая служба Украины имеет полномочия блокировать банковские счета, описывать и реализовывать имущество граждан, которые имеют задолженность или неуплаченные штрафы.

Об этом сообщил экономический аналитик Павел Себастьянович в эфире Day.LIVE, комментируя ситуацию, связанную с возможными блокировками банковских карт по запросу ТЦК.

По его словам, в начале своей каденции председатель налогового комитета Данило Гетманцев внедрил инициативу, которая позволяет налоговому инспектору самостоятельно определять вину предпринимателя. "Ранее вину могло устанавливать исключительно следствие и суд, а сейчас это может сделать просто налоговик", - отметил эксперт.

Себастьянович подчеркнул, что налоговый инспектор может не только установить вину, но и назначить штраф, описать имущество и выставить его на продажу. При этом, по словам аналитика, контроль за действиями налоговиков фактически отсутствует, поскольку даже министр финансов заявил, что "не вмешивается" в работу налоговой и таможни.