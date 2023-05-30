ВОЙНА В Украине роССия зашла в тупик в Бахмуте: ВСУ работают над окружением оккупантов – WSJ

2023-05-30 21:37

Десятимесячный штурм города истощил армию РФ, она в тупике.

Об этом пишет The Wall Street Journal

Издание констатирует, что десятимесячный штурм Бахмута привел к тотальному истощению оккупантов и лишил их шансов продвинуться вперед. WSJ отмечает, что "Россия оказалась в тупике" и вскоре потеряет город, который добывала мясными штурмами.

"Наша цель состоит в том, чтобы тактически оцепить Бахмут", - сообщил неназванный командир взвода 3-й штурмовой бригады Украины, которая ведет контратаку к югу от города.

Как отмечает издание, пока Россия боролась за контроль над последними кварталами Бахмута, украинские силы прорвались на территорию РФ, создав серьезные проблемы Москве. Теперь захватчикам необходимо перебросить войска с фронта к своей границе, чтобы ее обезопасить.

Напомним, в Бахмуте сейчас происходит ротация вражеских войск. Боевики из ЧВК "Вагнер" выходят из города, их заменяют десантные и мотострелковые части.