ВОЙНА В Украине документ Чиновники Мінкульту намагаються "рейдернути" посаду гендиректора Національної опери України

2023-05-31 18:22

Схоже, що чиновники з мінкульту, користуючись війною, хочуть, як то кажуть «під шумок» рейдернути посаду ген.директора Національної опери України!

У цей нелегкий для нашої країни та усіх нас час виникла ще одна загроза – долю Національної опери України чиновники Міністерства культури збираються вирішити без урахування думки колективу театру, та ще й без проведення відкритого і прозорого конкурсу на посаду генерального директора-художнього керівника театру у відповідності до чинного законодавства України. Питання життя і смерті – бути Нац.опері, чи не бути! Залишиться Національна опера України головною оперною сценою країни, чи втратить усі свої традиції під керівництвом ми навіть не знаємо кого!

Лист від співробітників театру:

Шановні колеги!

5 червня закінчується термін перебування на посаді генерального директора-художнього керівника театру П.Я.Чуприни.

У березні загальні збори колективу театру одноголосно прийняли рішення звернутись до Міністра культури України О.В.Ткаченка з клопотанням про прийняття єдино можливого і законного рішення в умовах воєнного стану - залишити діючого керівника театру виконувати свої обов’язки до завершення воєнного стану та проведення відкритого і прозорого конкурсу на цю посаду, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Варто зауважити, що у разі проведення конкурсу, імена всіх претендентів та їхні програми роботи колективу були б офіційно оприлюднені на сайті Мінкультури завчасно, а колектив, мав би трьох представників (з 9 у конкурсній нині). Нині, колектив найбільшого оперного театру України свідомо позбавляють усіх цих можливостей.

Долю театру чиновники, вочевидь, збираються вирішити без урахування думки митців.

Після зборів колективу театру, у березні 2023 року, відбулась зустріч П.Я.Чуприни з керівництвом Міністерства. Його було запевнено у продовженні повноважень на 12 місяців (як було зроблено у Театрі ім.Івана Франка, де склалась така ж ситуація). Проте, цю обіцянку не було дотримано. З невідомих причин, цей термін був продовжений лише на два місяці, що спливають у понеділок, 5 червня.

Будь-якої комунікації з колективом керівництво Міністерства уникає, прохання про зустріч, направлене Міністру керівниками творчих цехів та провідними солістами опери та балету, Міністерством проігноровано. Думку колективу, одноголосно підтриману на зборах, також.

Протягом 2-х з половиною місяців Міністерство культури свідомо ігнорує позицію колективу театру

Все це свідчить про бажання прийняти кадрове рішення без урахування позиції колективу. Можливі наслідки такого призначення цілком зрозумілі.

У цій ситуації, у нас залишається лише одна можливість донести свою позицію та змусити поважати нас як колектив - іти під стіни Міністерства та вимагати почути нас.

У зв‘язку з викладеним, колектив театру, завтра, 1 червня (четвер), о 10.45, прийде до Міністерства культури України (вул. Івана Франка, 19), для участі в акції «Наші голоси почув світ - чи почує їх Міністр?».

Слава Україні!

Профком театру.