Життя ЗМІ НА ПОСАДУ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ПРОСУВАЮТЬ ПОДРУГУ ВІКТОРА ДУБОВИКА, ЧИЯ РОДИНА МАЄ ЗВ'ЯЗКИ З КРЕМЛЕМ

2025-11-16 18:34

Скандал навколо «плівок НАБУ» та корупції в енергетиці ще не вщух, а на зміну парі Світлани Гринчук і Германа Галущенка вже виводять нову. Із прямими зв’язками з Кремлем.



На посаду міністра юстиції активно просувають Ірину Мудру, заступницю керівника ОП. І тут теж не обійшлося без службового роману.



Мудра перебуває у стосунках із Віктором Дубовиком, який відповідає за правову політику в Офісі Президента. У минулому Дубовик очолював Офіс протидії рейдерству Мін’юсту, а в разі її переходу саме на нього вона покладатиметься як провідника.



При цьому Дубовик опинився на посаді за доволі сумнівних обставин, без проблем пройшовши усі перевірки. Нам стало відомо, що його батько Віктор Дубовик має російський паспорт серії 4514 №751704 із донецькою пропискою.



Більше того, Дубовик-старший працював в оточенні Захарченка, а зараз підтримує зв’язок із Деркачем, причетним до розхитування ситуації всередині України.



Але й сам Дубовик-молодший під час Революції Гідності був радником утікача Арбузова.



Попри родинні зв’язки з РФ і суперечливий бекграунд, Дубовик упевнено рухається кар’єрною вертикаллю. Паралельно з розвитком його стосунків із Іриною Мудрою.