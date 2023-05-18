Мир фото 26-27 травня в Національній опері прем’єра 2-х одноактних балетів «Весна та осінь» і «П’ять танго»

2023-05-18 18:39

Наприкінці весни на поціновувачів балету чекає справжнє свято!

26-27 травня відбудеться прем’єра 2-х одноактних балетів «Весна та осінь» і «П’ять танго».

«П‘ять танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена.

Дизайн костюмів – Жан-Поль Врум, асистент Ханса ван Манена – Олександр Жембровський. Балет «5 танго» для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці Астора П’яццоли, з бальним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються зі звуками музики.

Ідея поставити відомий балет на нашій сцені належить колишньому солісту Нідерландського національного балету, киянину Олександру Жембровському. З нею він прийшов до Вана Манена і одразу отримав відповідь «Так». Хореограф без роздумів вирішив надати права на показ Національній опері України, а костюмний цех Нідерландського національного балету передав сценічний одяг для наших танцівників. «Я зробив це не просто тому, що зараз кожен якось допомагає Україні. Мене вражає як українці продовжують жити так, наче нічого не відбувається. Це фантастично», - каже Ван Манен. «Ми хочемо підняти дух українців. Щоб публіка хоча б на пів години забула про те, що відбувається, а танцівники відчули: вони не самі, і те, що вони роблять - важливо», - додає Олександр.

У виконавському складі на 26 травня заявлені: Олена Карандєєва, Микита Сухоруков, Володимир Кутузов, Ілона Кравченко та ін.

У виконавському складі на 27 травня заявлені: Анастасія Шевченко, Ян Ваня, Олександр Габелко, Катерина Курченко та ін.

«Весна та осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада Мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймайєра.

Музичний твір «Серенада для струнних», на який поставлений балет, мабуть, найзнаменитіший в творчому доробку композитора. Це музика, яка вражає своєю цілісністю та різнобарв’ям звучання. Від трепетно-витонченої меланхолійності до бравурно-святкового, майже маршового звучання. Враження від балетів Ноймайєра завжди дуже яскраві, його неокласицизм це не просто рядовий напрямок балету - це ціла революція. Ноймаейєр далекий від догматизму і в нього постійно поєднуються речі, які не поєднуються. Він не балетмейстер, який суворо дотримується шаблону - у Ноймаєєра все завжди дуже по-різному. Сюжетні та безсюжетні балети - технічно бездоганний класичний танець, з пластикою від якої захоплює дух, «переливається» в модерн і майже одразу в транссимфонії, дивертисменти… Все це разом просто занурює в надзвичайний світ танцю, як у чаклунство…

«У квітні 1991 року, посеред роботи, коли я розпочав хореографію «Струнної серенади» Дворжака, мені спали на думку слова «весна та осінь». Могло б це стати назвою? Англійський поет Джерард Менлі Гопкінс так назвав свій вірш. Чеський композитор-романтик Антонін Дворжак створив свою «Серенаду». Ці дві мистецькі події майже збіглися у часі створення.

«Spring and Fall» – неоднозначна назва англійською: найпряміший переклад – «стрибок і падіння», або ще більш динамічно – «стрибай та падай». В принципі, ідеальна назва для сучасного або нового танцювального твору. «Підйом і Падіння» – це два основні принципи руху Доріс Хамфрі, американської танцівниці й хореографа, яка називала це «аркою між двома смертями», смертю нерухомості та смертю повного підкорення гравітації, і на цьому вона будувала свою техніку, яку пізніше продовжив Хосе Лімон.

«Spring and Fall» також означає весну, коли розпускаються бруньки, і осінь, коли опадає зів'яле листя. На відміну від німецької мови, в англійській ці два слова мають цілу низку інших значень, які надають словосполученню метафізичного виміру, і які Гопкінс, безсумнівно, мав на увазі. «Spring» також означає джерело, весняне джерело, головне джерело, походження, а «Fall» можна перекласти як падіння, водоспад, розпад, а також падіння людини. Плин року, плин життя – також «арка між двома смертями», людська історія (після гріховного падіння першої людини), все це Гопкінс, безсумнівно, має на увазі своєю назвою «Spring and Fall»...

Дворжак любив природу, для Гопкінса вона була настільки важливою, що він заповнював свій щоденник детальними, щохвилинними спостереженнями за природою, описами хмарних утворень. Дерева, рослини, зливи… «Spring and Fall».

Природа… природа як дзеркало людського життя – ні, це не моя тема, принаймні не в цьому балеті. Мій балет – про танцівника і танець. Вірш Гопкінса, присвячений маленькій дівчинці, яка оплакує швидкоплинність довколишнього і власного життя, не усвідомлюючи цього, чисто інстинктивно – це не моя програма. Мене зворушує багатозначність майже абстрактного зіставлення слів. Саме ця лаконічна, асоціативна, схожа на танець назва завжди спадає на думку. Мені подобаються незвичні конструкції речень і слів Гопкінса, його сила мови, його ритм – вірш у «стрибкоподібному ритмі», яка мовна динаміка! Його поезія залишилася чужою для сучасників, вона була надто експериментальною та своєрідною. Форма вірша зачаровує, вільне поводження з мовою і синтаксисом, експерименти зі словом, віртуозна гра зі звуком і ритмом, щільна фактура і музична структура. Гопкінс багато працював над музикою та природою музичної композиції. Він написав дві книги про гармонію та контрапункт, винайшов власні пісенні мелодії. Його справжня музика – це вірші... Музика мови, мова руху, рух музики, рух музики-танцю! Це і є тема «Spring and Fall» - Джон Ноймаєр.

Хореографія та костюми Джона Ноймаєра. Художник-декоратор – Тіз Джон. Асистенти Джона Ноймаєра – Олександр Рябко, Костянтин Селіков.

У виконавському складі на 26 травня заявлені: Наталія Мацак, Сергій Кривоконь, Володимир Кутузов, Карина Тельвар та ін.

У виконавському складі на 27 травня заявлені: Ольга Голиця, Микита Сухоруков, Анна Єлісєєва, Даніїл Сілкін та ін.