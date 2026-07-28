Світ Міністр спорту Італії відреагував на скандал з призначенням Пірло на посаду головного тренера збірної

2026-07-28 12:32

Міністр спорту Італії Андреа Абоді дав коментар стосовно ситуації із невдалим призначенням Андреа Пірло на посаду головного тренера національної збірної.

За словами чиновника, пояснення щодо зупинки переговорів має надати Федерація футболу Італії, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

При цьому він зазначив, що не чинив тиску, хоча, на його думку, співпраця Пірло з російською букмекерською організацією дещо ускладнила ситуацію.

Крім того, Абоді наголосив, що в умовах триваючої війни подібні питання вимагають особливої обережності.