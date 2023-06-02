ВОЙНА В Украине фото Оля Полякова показала подарок от украинских пограничников

2023-06-02 18:28

Украинская звезда Оля Полякова показала, какой подарок ей преподнесли пограничники после концерта в Луцке. Об этом она сообщила в Instagram-Stories.



В частности, они подарили ей часы. Теперь же звезда шутит, что знает точное время, когда начнется контрнаступление.



"Была недавно в Луцке. Волынские пограничники подарили мне вот такие военные часы, поэтому теперь я точно знаю, когда именно начнется контрнаступление. Я уже готова", - сказала она.

instagram.com/polyakovamusic



Также знаменитость пожаловалась, что вместе с приехавшими из Великобритании дочками провела ночь в укрытии из-за массированной атаки армии орков.



"Позавчера мои дети вернулись в Киев, а здесь такое происходит. Спали в подвале снова. Это страшное. Держитесь, мои родные. Все держимся! Обязательно победим", - сказала Оля Полякова.