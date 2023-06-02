Украинская звезда Оля Полякова показала, какой подарок ей преподнесли пограничники после концерта в Луцке. Об этом она сообщила в Instagram-Stories.
В частности, они подарили ей часы. Теперь же звезда шутит, что знает точное время, когда начнется контрнаступление.
"Была недавно в Луцке. Волынские пограничники подарили мне вот такие военные часы, поэтому теперь я точно знаю, когда именно начнется контрнаступление. Я уже готова", - сказала она.
instagram.com/polyakovamusic
Также знаменитость пожаловалась, что вместе с приехавшими из Великобритании дочками провела ночь в укрытии из-за массированной атаки армии орков.
"Позавчера мои дети вернулись в Киев, а здесь такое происходит. Спали в подвале снова. Это страшное. Держитесь, мои родные. Все держимся! Обязательно победим", - сказала Оля Полякова.