ВОЙНА В Украине фото Оля Полякова показала подарок от украинских пограничников

2023-06-02 18:28

Украинская звезда Оля Полякова показала, какой подарок ей преподнесли пограничники после концерта в Луцке. Об этом она сообщила в Instagram-Stories.

В частности, они подарили ей часы. Теперь же звезда шутит, что знает точное время, когда начнется контрнаступление.

"Была недавно в Луцке. Волынские пограничники подарили мне вот такие военные часы, поэтому теперь я точно знаю, когда именно начнется контрнаступление. Я уже готова", - сказала она.

instagram.com/polyakovamusic

Также знаменитость пожаловалась, что вместе с приехавшими из Великобритании дочками провела ночь в укрытии из-за массированной атаки армии орков.

"Позавчера мои дети вернулись в Киев, а здесь такое происходит. Спали в подвале снова. Это страшное. Держитесь, мои родные. Все держимся! Обязательно победим", - сказала Оля Полякова.

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