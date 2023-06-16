ВОЙНА В Украине Президент Чехии заявил, что основные результаты контрнаступления ВСУ еще впереди

2023-06-16 14:35

Основные результаты контрнаступления ВСУ еще впереди. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Радио Свобода.

Чешский лидер исходя из собственного военного опыта считает, что украинские военные сейчас на этапе "формировочных операций".

"Мы увидели начало, которое, скажем так, умеренное. Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все - еще впереди", -

Отвечая на вопрос, может ли война в Украине превратиться в "замороженный конфликт" со статической линией фронта, если ВСУ не добьются успеха в текущем наступлении, Павел отметил, что "все, чего не удастся достичь в этом году, придется отложить по крайней мере до весны следующего года со всеми связанными трудностями".

"Когда я говорю, что мы видим окно возможностей в этом году, то это означает, что понадобится минимум три-четыре месяца, прежде чем начнется любая другая активность. Я думаю, это реалистичная картина", - объяснил президент Чехии.