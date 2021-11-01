Политика Смерть Полякова: в МВД объяснили, откуда у нардепа "следы от удушения"

2021-11-01 20:40

Замминистра напомнил, что обстоятельства смерти Полякова зафиксированы на видео

Версия об удушении народного депутата из группы "За будущее" Антона Полякова не выдерживает никакой критики.

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, комментируя слова нардепа Анны Скороход о том, что на шее у Полякова были следы от удушения.

"Нами проведено достаточно большое количество оперативно-следственных мероприятий, около 20 экспертиз и более 10 допросов всех общавшихся с Поляковым в последние часы и дни его жизни... Меня несколько удивило то, что заявления о возможном убийстве Полякова прозвучали в телеэфире одного из телеканалов. Именно поэтому я хотел бы призвать всех граждан, возможно владеющих информацией об обстоятельствах смерти Полякова, не ждать месяц, а сразу информировать органы Национальной полиции", - подчеркнул он.

Енин отметил, что у следствия есть результаты экспертизы, "однозначно утверждающие о наличии наркотических веществ в крови народного депутата".

"Теперь задачей следствия является выяснить обстоятельства, при которых указанные наркотические вещества попали в его организм - добровольно или нет", - пояснил замминистра.

Енин напомнил, что у полиции есть непрерывное видео последних минут жизни Полякова - "с момента нарушения автомобилем такси ПДД и в дальнейшем проведение соответствующих реанимационных мероприятий".

"Мы все видели, что Поляков был в беспомощном состоянии, но он однозначно был жив, поэтому любые версии об удушении не выдерживают никакой критики... Та полоска, по выводам, которая была на шее, это просто была золотая цепочка, которая находилась на шее потерпевшего. Говорить о попытке удушения, тем более удачной попытке, по меньшей мере, не приходится", - подчеркнул он.

Заместитель главы МВД добавил, что наркотические вещества, обнаруженные в крови Полякова – это смесь димедрола и метадона.

"Это та смесь наркотических и лекарственных веществ, которые в официальных аптеках не реализуются по рецепту. Соответственно, мы отрабатываем версию об уличном характере этой смеси", - отметил он.

Ранее нардеп Анна Скороход, состоявшая в близких отношениях с Антоном Поляковым, в эфире телеканала "Украина 24" назвала его смерть убийством.

"Я буду повторять всегда, пока не добьюсь правды, что Антона Полякова убили. А как и кто, я думаю, мы с вами узнаем... У меня есть вопрос, почему до сегодняшнего дня не объяснили борозду на шее. Там был очень четкий след от удушения. Я не понимаю, почему до сих пор не восстановили события вообще жизни Антона за 7 октября и начало 8 октября", — сказала она.

Напомним, народный депутат Антон Поляков скончался в Киеве в ночь на 8 октября. Патрульные за нарушение ПДД остановили такси и увидели в машине человека без сознания. Им оказался Антон Поляков.

Правоохранители сообщили, что в организме умершего нардепа обнаружили алкоголь и тяжелый наркотик метадон.

"В организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти, как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - сказал спикер МВД Антон Шевченко.