ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ уничтожили почти сотню единиц военной техники врага

2023-10-11 14:31

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 единиц военной техники рашистов, среди которых самолет Су-25 и БМПТ Терминатор. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

По его словам, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении - улучшили тактическое положение западнее Роботиного.

Тарнавский заявил, что за прошедшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 849 артобстрелов. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1777 огневых задач. Общие потери русской армии составили 750 человек.

Генерал рассказал, что украинские бойцы уничтожили 98 единиц военной техники противника –18 танков; 59 ББМ; пять артиллерийских систем; одну РСЗО; самолет Су-25; 8 БПЛА; два автомобиля; три единицы специальной техники.

Также был уничтожен склад боеприпасов и еще два важных объекта войск врага.

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