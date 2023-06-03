ВОЙНА В Украине Резников встретился с главой Пентагона в Сингапуре: говорили о контрнаступлении

2023-06-03 11:23

В пятницу, 2 июня, министр обороны Украины Алексей Резников встретился с американским коллегой Ллойдом Остином. Они пообщались на полях азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Об этом Резников сообщил на своей странице в Twitter. Известно, что с главой Пентагона он, в частности, говорил о контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

"Украинско-американское партнерство – крепкое. Мы будем продолжать работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе", – отметил глава Минобороны Украины.

Резников назвал Остина большим другом. Он опубликовал фото их встречи в Сингапуре.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство-террорист Россия должно увидеть и почувствовать на себе украинское контрнаступление. Конечная цель этой операции – деоккупация наших территорий.