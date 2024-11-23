Мир Генсек НАТО Рютте впервые встретился с Трампом: о чем говорили

2024-11-23 15:30

 

Марк Рютте впервые после вступления в должность генерального секретаря НАТО встретился с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Встреча состоялась 22 ноября в резиденции Трампа в Палм-Бич, штат Флорида. Стороны "обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, стоящих перед альянсом", - сообщила в субботу, 23 ноября, пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла агентству dpa в Брюсселе, не приведя подробностей.

Трамп встречу с Рютте пока не комментировал. По информации dpa, полученной из источников в НАТО, оба должны были обсудить, в частности, войну России против Украины и тему расходов Запада на оборону.
WP: Рютте обсудит с Трампом тему завершения войны в Украине

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники писала,

что генсек НАТО намеревался обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирного урегулирования войны РФ против Украины. "Послание Рютте будет заключаться в том, что интересам Трампа и Европы служит "справедливый и прочный мир", который не поощряет российскую агрессию и может обеспечить прочные гарантии безопасности для Украины", - говорится в публикации.

По данным WP, на этой неделе Марк Рютте в ходе частной встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе призвал европейских лидеров взаимодействовать с Трампом. "Не сплетничайте о Трампе. Позвоните ему и заручитесь его поддержкой. Убедитесь, что Америка остается на нашей стороне", - посоветовал генсек, цитирует газета одного из присутствовавших европейских чиновников.

Рютте также призвал государства Европы значительно увеличить их расходы на оборону - сверх целевого показателя в два процента от валового внутреннего продукта. "Если эта война закончится победой России, у нас будет осмелевшая Россия на нашей границе, и цена оттеснения Путина составит не 3 процента ВВП, а 4 или 5 процентов", - пишет The Washington Post со ссылкой на того же чиновника.

Трамп: США не выйдут из НАТО, пока европейцы будут честно платить

В марте Дональд Трамп в ходе избирательной кампании заявил, что в случае его победы на выборах США не выйдут из НАТО, если европейские государства будут "честно" платить свои взносы в альянс. Одновременно он выразил мнение, что Североатлантический альянс "более важен" для стран Европы, нежели для США. "Между нами и некоторыми проблемами (в Европе. - Ред.) лежит океан. Большой, красивый океан", - отметил Трамп в эфире британского телеканала GB News.

Марк Рютте вступил в должность генерального секретаря НАТО в октябре 2024 года. Находясь на посту премьер-министра Нидерландов, он получил прозвище "заклинатель Трампа", так как ему удалось "умиротворить" тогдашнего президента США, отмечает агентство AFP.

subscriber subscriber

Еще по теме

Завершение войны зависит от путина, но он слабее, чем США и Трамп, - Зеленский

2024-11-20 22:15

путин готов к мирным переговорам с Трампом, но без территориальных уступок, - Reuters

2024-11-20 16:05

Президент Литвы напомнил Трампу об обещании добиться мира в Украине через демонстрацию силы

2024-11-20 12:30

Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения Трампа, - глава МИД Эстонии

2024-11-19 16:05

Еще новости в разделе "Мир"

Генсек НАТО Рютте впервые встретился с Трампом: о чем говорили

2024-11-23 15:30

Курс рубля упал до самого низкого уровня с марта 2022 года: что на это повлияло

2024-11-23 11:30

Hubble зафиксировал уникальную спиральную галактику в созвездии Золотой Рыбы

2024-11-22 22:12

Жозеп Боррель заявил, что любая страна ЕС обязана взять под арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

2024-11-22 10:27
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Генсек НАТО Рютте впервые встретился с Трампом: о чем говорили 2024-11-23 15:30
Курс рубля упал до самого низкого уровня с марта 2022 года: что на это повлияло 2024-11-23 11:30
Hubble зафиксировал уникальную спиральную галактику в созвездии Золотой Рыбы 2024-11-22 22:12
Жозеп Боррель заявил, что любая страна ЕС обязана взять под арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху 2024-11-22 10:27